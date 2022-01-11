Политика

Белый дом: у России два пути действий в отношении Украины

Джен Псаки подвела итоги переговоров в Женеве

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 января, 2022
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epa09626215 White House Press Secretary Jen Psaki responds to a question from the news media during a press briefing at the White House in Washington, DC, USA, 06 December 2021. EPA/SHAWN THEW Dostawca: PAP/EPA.

У России есть два пути на выбор — дипломатия и эскалация; именно она вызвала напряженность, и у нее есть возможность снизить напряженность, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя состоявшиеся в понедельник переговоры США и России в Женеве.

Псаки заявила, что в ходе состоявшегося в понедельник диалога по стратегической стабильности США представили свои ожидания в отношении России и выслушали российские предложения. Она добавила, что картина состояния дискуссии будет более полной после двух последовательных раундов переговоров с Россией, в Совете Россия-НАТО в среду и в ОБСЕ в четверг, пишет Первая Лента.

«Мы видим это как три раунда разговора, и я хочу повторить то, что уже говорили наши представители: никаких разговоров о Европе без Европы и никаких разговоров об Украине без Украины», — сказала она.

Пресс-секретарь отметила, что, по мнению президента Байдена, у России есть два пути на выбор — дипломатия и эскалация. Она подчеркнула, что Москва может показать, что предпочитает дипломатию, «отправив 100 тысяч солдаты в казармы», которые стоят у границ Украины.

Ранее мы сообщали, что США предоставили России два варианта сценария развития ситуации с Украиной.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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