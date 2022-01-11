Готовится ли Россия к наступлению – военный эксперт отметил важный признак

Важными признаками подготовки к наступлению не является количество военных возле границы с соседним государством. Такое заявление сделал военный эксперт Олег Жданов.

Эксперт отметил, что российские войска у границ Украины, о которых пишут западные СМИ, базировались там десятки лет, поменялась только схема, но большое количество российских военных возле Украины было всегда. В тоже время он добавил, что если войска Российской Федерации будут накапливаться в 50-километровой зоне вдоль границы, это будет являться признаком подготовки нападения, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Первый признак – это накопление материально-технических средств вдоль границ той страны, против которой готовится агрессия. Вывод частей на полигоны, их доукомплектование до штата военного времени, проведение учений и накопление человеческого ресурса. Вот когда они будут накапливаться в 50-километровой зоне вдоль нашей границы, туда выводить части в районы оперативного назначения, тогда мы будем понимать, что Россия переходит на военные рельсы», – пояснил Жданов.

Он добавил, что возможно увеличение количества обстрелов на востоке Украины из-за конфронтации России с Западом.

Ранее США предоставили России два варианта сценария развития ситуации с Украиной.