В «ДНР» заявили, что Донбасс якобы уже больше никогда не будет украинским: на это есть причины

В «ДНР» продолжают заявлять о том, что ОРДО больше никогда не станет территорией Украины. Хотя именно представители «республик» продолжат твердить о том, чтобы Украина придерживалась Минских соглашений, а в них прописано, что Донбасс – это Украина.

Некий «депутат ДНР» Андрей Баевский заявил, что знает якобы почему Донбасс никогда не будет украинским. Он назвал территорию Донбасса Российской, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Мы уже в рублевой зоне. Мы работаем по тем правилам игры, в рамках хозяйственной деятельности, которые определены в Российской Федерации. По тем же самым правилам в рамках пересечения границ товаров и услуг», — заявил так называемый местный «депутат».

Он считает, что это не украинская территория.

«Уже понятно, что это территория не украинская, и никогда не будет», — уверил представитель незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» снова увидели «след» «Правого сектора» и в очередной раз испугались.