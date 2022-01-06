В «ДНР» снова увидели «след» «Правого сектора»: в очередной раз испугались

Организация «Правый сектор» действует на боевиков на Донбассе, как красная тряпка на быка. В «ДНР» в очередной раз «заметили» следы «Правого сектора» и испугались.

В так называемом «управлении народной милиции «ДНР» сообщили, что в районе прифронтовой Марьинки члены НВФ «увидели» прибытие украинских бойцов из «Правого сектора», пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«По нашим данным, в зону ответственности 1 батальона 54 механизированной бригады в район населенного пункта Марьинка прибыло до 20 человек организации „Правый сектор“», — сообщили в НВФ.

Там заявили, что теперь опасаются роста напряженности на донецком направлении.

«Чтобы исключить различного рода провокации, мы усиливаем бдительность на данном направлении», — заявили боевики.

Стоит отметим, что боевики уже не в первый раз замечают «след» «Правого сектора» в последнее время.

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