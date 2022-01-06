Ситуация в Казахстане сыграет на руку Украине – нардеп рассказа как именно

Массовые протесты в Казахстане могут сыграть руку Украине. Такое мнение выразил народный депутат из «Слуги народа» Дмитрий Гурин.

Он считает, что ситуация в Казахстане заставит Кремль обратить внимание в первую очередь на эту страну и отвлечь свое внимание от ситуации в Украине, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Я думаю, события в Казахстане отвлекут Российскую Федерацию от происходящего сейчас на границе с Украиной этого накопления войск. Россию и российскую власть очень пугает то, что происходит в Казахстане. Там не просто Майдан в одном городе, там события по всей стране — как их задавишь?» – заявил Гурин.

Он считает, что Россия может отправить ЧВК «Вагнер» в города Казахстана, чтобы придушить митинги. Также народный депутат отметил, что протесты в Казахстане могут послужить примером для граждан России.

Ранее эксперт рассказал правду, что в действительности происходит в Казахстане.