Политика

Ситуация в Казахстане сыграет на руку Украине – нардеп рассказа как именно

Дмитрий Гурин высказал свое мнение по поводу протестов

Photo of Виктор Виктор Send an email 10 часов agoОбновлено: 6 января, 2022
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Riot police, bottom, block protesters in the center of Almaty, Kazakhstan, Wednesday, Jan. 5, 2022. Demonstrators denouncing the doubling of prices for liquefied gas have clashed with police in Kazakhstan's largest city and held protests in about a dozen other cities in the country. Local news reports said police dispersed a demonstration of about a thousand people Tuesday night in Almaty and that some demonstrators were detained. (AP Photo/Vladimir Tretyakov)

Массовые протесты в Казахстане могут сыграть руку Украине. Такое мнение выразил народный депутат из «Слуги народа» Дмитрий Гурин.

Он считает, что ситуация в Казахстане заставит Кремль обратить внимание в первую очередь на эту страну и отвлечь свое внимание от ситуации в Украине, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Я думаю, события в Казахстане отвлекут Российскую Федерацию от происходящего сейчас на границе с Украиной этого накопления войск. Россию и российскую власть очень пугает то, что происходит в Казахстане. Там не просто Майдан в одном городе, там события по всей стране — как их задавишь?» – заявил Гурин.

Он считает, что Россия может отправить ЧВК «Вагнер» в города Казахстана, чтобы придушить митинги. Также народный депутат отметил, что протесты в Казахстане могут послужить примером для граждан России.

Ранее эксперт рассказал правду, что в действительности происходит в Казахстане.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 10 часов agoОбновлено: 6 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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