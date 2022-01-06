Блинкен пригрозил России: все из-за ситуации с Украиной

Если Россия решит возобновить агрессию против Украины, газопровод «Северный поток — 2» не будет запущен, заявил в среду министр иностранных дел США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Во время встречи с главой германской дипломатии в Вашингтоне американский дипломат предположил, что, если Россия возобновит агрессию против Украины, газопровод «Северный поток — 2» не будет запущен, пишет Первая Лента со ссылкой на американские СМИ.

— В настоящее время по этому трубопроводу нет газа, и если Россия возобновит агрессию против Украины, безусловно, будет трудно ожидать, что газ будет поступать в будущем, — сказал Энтони Блинкен во время пресс-конференции, касаясь вопроса о запуске Северного Потока 2.

Он добавил, что Россия не сможет использовать проект как средство давления на Запад и что на самом деле это средство давления Европы на Россию.

Блинкен объявил, что в ходе предстоящей серии дипломатических переговоров — двусторонних с Россией, а также в Совете Россия-НАТО и ОБСЕ — Соединенные Штаты намерены, среди прочего, представить России свои собственные комментарии, что касается вторжений России в Украину, Молдову и Грузию или применения химического оружия.

Ранее США предоставили России два варианта сценария развития ситуации с Украиной.