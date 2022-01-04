Евросоюз готов решительно отреагировать, если РФ проложит агрессию против Украины — Боррелль

Если Россия решит совершить агрессию против Украины, Евросоюз готовы решительно отреагировать; Текущая ситуация представляет собой угрозу стабильности и безопасности не только Украине, но и всему региону. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Хосеп Боррелль.

Он рассказал, какие санкции могут грозить России за возможную дальнейшую агрессию против Украины. Также он прокомментировал ситуации, консультирует ли Брюссель с Вашингтоном по поводу возможных санкций, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

«Любая возможная дальнейшая агрессия против Украины будет иметь конкретные и серьезные последствия, о чем ЕС и его партнеры очень четко заявляют. Мы продолжаем тесно координировать и консультироваться с нашими трансатлантическими партнерами и партнерами-единомышленниками в этом отношении», — заявил Боррелль.

«В более широком контексте ситуация представляет собой угрозу стабильности и безопасности не только Украины, но и всего региона. Сейчас мы сосредотачиваем все усилия на снятии напряженности и недопущении ухудшения ситуации. Но если Россия решит продолжить насилие или агрессию против Украины, мы готовы решительно отреагировать», — добавил глава дипломатии ЕС.

Напомним, что Боррелль сегодня посетит с официальным визитом Украину.