Политика

Нападение на Украину может стать гвоздем в гроб путинского режима — европейский дипломат

Виктор Росс считает, что для лидера Кремля это станет концом

Photo of Виктор Виктор Send an email 18 минут agoОбновлено: 23 декабря, 2021
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epa09432296 The Infantry Fighting Vehicle BMP-3 fires during the Army 2021 International Military Technical Forum in Patriot Park in Alabino, Moscow region, Russia, 27 August 2021. The 7th International Military-Technical Forum 'Army-2021' is held from 22 August till 04 September 2021. EPA/SERGEI ILNITSKY Dostawca: PAP/EPA.

Несмотря на все предостережения Запада вряд ли Россия действительно пойдет в полномасштабное наступление на Украине. Такое мнение выразил бывший посол Республики Польша в России Виктор Росс.

Он считает, что Владимир Путин не пойдет на такой шаг, так как слишком многое может потерять, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

«Лично я не верю в настоящую войну. О реальном столкновении с Западом не может быть и речи. Ограниченное вторжение в Украину теоретически возможно, но в настоящее время цена такого шага связана как с неизбежными человеческими жертвами, так и из-за чрезвычайно обременительными экономическими санкциями, включая возможное отключение России от системы SWIFT (глобальная межбанковская система операций) становятся слишком дорогими для Кремля.

Война непопулярна в российском обществе, и широкомасштабное нападение на «братский украинский народ» может стать гвоздем в гроб путинского режима», — заявил дипломат

Ранее в «ДНР» заявили, что готовы к боевым действиям.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 18 минут agoОбновлено: 23 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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