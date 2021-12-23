Нападение на Украину может стать гвоздем в гроб путинского режима — европейский дипломат

Несмотря на все предостережения Запада вряд ли Россия действительно пойдет в полномасштабное наступление на Украине. Такое мнение выразил бывший посол Республики Польша в России Виктор Росс.

Он считает, что Владимир Путин не пойдет на такой шаг, так как слишком многое может потерять, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

«Лично я не верю в настоящую войну. О реальном столкновении с Западом не может быть и речи. Ограниченное вторжение в Украину теоретически возможно, но в настоящее время цена такого шага связана как с неизбежными человеческими жертвами, так и из-за чрезвычайно обременительными экономическими санкциями, включая возможное отключение России от системы SWIFT (глобальная межбанковская система операций) становятся слишком дорогими для Кремля.

Война непопулярна в российском обществе, и широкомасштабное нападение на «братский украинский народ» может стать гвоздем в гроб путинского режима», — заявил дипломат

Ранее в «ДНР» заявили, что готовы к боевым действиям.