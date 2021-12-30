Политика

Зеленский себя бессмертным посчитал? — Волошин

Олег Волошин рассказал о конфликтах украинского президента

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 30 декабря, 2021
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Президент Украины Владимир Зеленский сделал очень большую ошибку, устроив войну фактически против всех. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Олег Волошин.

В эфире пропагандистского канала UkrLive, на который наложили санкции, заявил, что даже в 90-е бандиты якобы жили «по понятиям», а вот украинский президент сейчас так не действует. Волошин предполагает, что большое количество самых разных людей на данный момент желают Офису президента самого плохого, пишет Первая Лента.

«Я бы, честно говоря, с точки зрения кармы просто подумал бы: зачем брать на себя это все, зачем идти в такой отчаянный разрыв всего, что составляет саму материю межчеловеческих отношений… Зеленский умудряется человеку, который в широких кругах знакомых имеет прозвище «уважаемый», тыкать. Я имею в виду Рината Леонидовича Ахметова и так далее. Ну он себя бессмертным посчитал? Ну окей», – заявил народный депутат.

В тоже время он вспомнил момент, когда якобы Зеленский на коленях перед Кадыровым извинялся.

Ранее Гордон признался, что Зеленский дал против него важную команду.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 30 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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