Путину не нужна война с Украиной на данный момент и вот почему … — американский эксперт

Президент Российской Федерации Владимир Путин не заинтересован наступать на Украину на данный момент. Такое мнение выразил военный аналитик, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

Он считает, что российский президент и так добился всего, что хотел за последнее время и война против Украины сыграет только против него. В тоже время он добавил, что война начинается в тот момент, когда о ней не говорят, а не тогда, когда о ней все время пишут СМИ, передает Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

Эксперт отметил, что Путин обыграл всех без армии и угроз за последний год благодаря экспорту и левым СМИ. Табах отметил, что сейчас в Америку и Европу пришла слабая власть и этим воспользовался российский президент.

Эксперт считает, что для лидера Кремля сейчас война не интересна.

Ранее мы сообщали, что в 2021 году истребители НАТО поднимались в воздух почти 300 раз из-за действий РФ.