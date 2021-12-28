Пушилин неожиданно раскрыл правду о будущем «ДНР»: интеграции с РФ не будет

Так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин рассказал о главной задаче «республике» в «законодательном» плане на следующий 2022 год.

Он призвал «законодателей» подготовить и принять «законопроект» о «гражданстве, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Перед «народным советом» в 2022 году стоит задача по принятию «законопроекта» «О гражданстве», в котором будет закреплен еще ряд постулатов доктрины «Русский Донбасс», в частности, поддержка носителей русского языка и строительство «Донецкой народной республики» как русского национального «государства»», — заявил Пушилин.

Источник отмечает, что в 2022 году речь о реальной интеграции в РФ, а также о признании «республики» Россией не идет.

«Мы строим сильное свободное «государство», основанное на принципах справедливости и законности. У нас три ключевых цели на ближайшую перспективу: экономический рост, повышение социальных стандартов и укрепление связей с Россией», — добавил Пушилин.

Это значит, что «ДНР» таки отдельное «государство», и связи с Россией, даже не интеграция, уже не стоят на первом месте.

Ранее в «ДНР» приняли решение по поводу комендантского часа во время праздников.