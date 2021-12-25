В «ДНР» приняли решение по поводу комендантского часа во время праздников
Немного отменять ограничения
Так называемые «власти» ОРДО приняли решение по поводу комендантского времени во время ближайших праздников. Местным жителям позволит немного попраздновать даже в ночное время.
На данный момент комендантский час в «ДНР» действует с понедельника по пятницу, а на выходные он не распространяется. Поэтому с 31 декабря на первое января, с пятницы на субботу местные жители смогут на улицах или возле новогодней елки отпраздновать новый год, пишет Первая Лента.
В тоже время местные «власти» позволят жителям ОРДО попраздновать Рождество дольше. Так православное Рождество и Крещение жители ОРДО будут отмечать без комендантского часа. Соответствующий «указ» подписал «глава» «республики» Денис Пушилин.
Согласно «документу» временно приостанавливается действие режима комендантского часа с 23:00 часов 3 января 2022 года до 05:00 часов 7 января 2022 года и с 23:00 часов 18 января 2022 года до 05:00 часов 19 января 2022 года.
Ранее мы сообщали, что в «ДНР» произошли большие перемены в «руководстве» «республики».