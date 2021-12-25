В «ДНР» приняли решение по поводу комендантского часа во время праздников

Так называемые «власти» ОРДО приняли решение по поводу комендантского времени во время ближайших праздников. Местным жителям позволит немного попраздновать даже в ночное время.

На данный момент комендантский час в «ДНР» действует с понедельника по пятницу, а на выходные он не распространяется. Поэтому с 31 декабря на первое января, с пятницы на субботу местные жители смогут на улицах или возле новогодней елки отпраздновать новый год, пишет Первая Лента.

В тоже время местные «власти» позволят жителям ОРДО попраздновать Рождество дольше. Так православное Рождество и Крещение жители ОРДО будут отмечать без комендантского часа. Соответствующий «указ» подписал «глава» «республики» Денис Пушилин.

Согласно «документу» временно приостанавливается действие режима комендантского часа с 23:00 часов 3 января 2022 года до 05:00 часов 7 января 2022 года и с 23:00 часов 18 января 2022 года до 05:00 часов 19 января 2022 года.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» произошли большие перемены в «руководстве» «республики».