Политика

Именно поэтому Зеленский – диктатор – Журавский

Экс-депутат выказал свое мнение по поводу президентства Владимира Зеленского

Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 23 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения

Президент Украины Владимир Зеленский становится или уже фактически стал диктатором. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной рады Виталий Журавский в эфире телеканала Украина 24.

Он заявил, что президент Украины создал вокруг себя медиа империю, что позволяет ему контролировать СМИ. Журавский считает, что в Украине не существует свободы слова, поэтому Зеленский и стал диктатором, пишет Первая Лента.

«Если есть свобода слова, то невозможно, чтобы в стране был диктатор. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский – диктатор. Он выступает против свободы слова, и это моё абсолютное убеждение», – сказал Журавский.

Он считает, что если есть свобода слова, авторитарной власти невозможно состоятся, однако ситуация, по его мнению, в Украине другая. Экс-нардеп заявил, что Зеленский уничтожил свободу слова в стране.

Ранее эксперт рассказал, как поступит запад по отношению к Петру Порошенко, которого обвиняют в Украине в государственной измене.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 23 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Гордон предрек скорую кончину детищу Зеленского: не останется ничего

1 день ago

Украинский журналист подает в суд на Зеленского: не понравились слова президента

2 дня ago

Зеленского ждет пик протестов: осталось немного

3 дня ago

После Зеленского останется только разграбленная коррупцией страна – нардеп

6 дней ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button