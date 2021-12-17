В «ДНР» столько денег, что их не успевают тратить – Пушилин

Так называемый «глава «ДНР» Денис Пушилин неожиданно признался, что у «республики» есть много денег.

«У нас плохо было, когда не было денег, сейчас деньги есть, но потратить их нельзя. Я вижу, с чем вы сталкиваетесь, это нужно в срочном порядке менять комплексно и системно», — сказал «глава» «ДНР», пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Вчера, 16 декабря, Пушилин провел расширенное совещание с «руководителями» местных «администраций», «министерств» и «ведомств». Основной темой стали вопросы реализации мероприятий по восстановлению и капитальному ремонту жилищного фонда и социальной сферы в 2020 и 2021 годах.

Как оказалось, два десятка объектов не будут закончены в текущем году. Средства есть, но завершить начатое помешали причины, озвученные врио профильного «министра» В.Ярошевским: «Появилась дополнительно проектно-сметная документация, которая написана на один фронт работы, а по выполнению вышли дополнительные соглашения – то есть, надо было подготавливать проектно-сметную документацию, проходить опять экспертизу. В связи с этим получилось невыполнение».

«Возможно, ужесточился контроль над тратами, отсюда и более скрупулёзное отношение к документации?» – пишет паблик.

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