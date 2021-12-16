В НАТО предупредили РФ по поводу Украины: агрессия обойдется Кремлю очень дорого

Мы не видим деэскалации со стороны России на границе с Украиной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что скопление Россией «десятков тысяч боеспособных солдат, танков, артиллерии, бронетанковых подразделений, беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы» вдоль границы с Украиной не имеет оправдания, пишет Первая Лента.

«Мы не видим признаков того, что это сосредоточение было прервано или замедлено. Напротив, оно продолжается. Такое скопление войск не имеет оправдания. Оно провокационно, ведет к дестабилизации и угрожает безопасности в Европе. Мы призываем Россию вернуться в дипломатии, деэскалации ситуации и уважению суверенитета и территориальной целостности Украины», — призвал представитель НАТО.

«Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и дорого обойдется (России). В последние годы мы столкнулись с определенной моделью агрессивных действий России. Союзники по НАТО продемонстрировали способность реагировать. Мы будет продолжать делать все необходимое для защиты всех союзников по НАТО. В то же время союзники готовы вести переговоры с Россией», — добавил он.

Столтенберг заверил Киев в поддержке Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.

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