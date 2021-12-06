Политика

Пушилин задумал раздать всем жителям ОРДО российские паспорта

Очередной амбициозный план так называемого "главы "ДНР"

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 6 декабря, 2021
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Так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин снова дал новое обещание перед своими российскими кураторами. Он пообещал им, что все жители ОРДО в итоге получат российские паспорта. Такую амбициозную цель поставил перед собой Пушилин.

Об этом он заявил в Москве на встрече с членами так называемого клуба «Добрые русские люди». На данный момент, по словам Пушилина, количество жителей оккупированной части Донецкой области, получивших российские паспорта, превысило 350 тысяч человек., пишет Первая Лента со ссылкой на ОстроВ.

Он добавил, что на это местные «власти» не остановятся и продолжат агитацию за то, чтобы местные жители и дальше получали российские паспорта.

«Новые паспорта получат остальные граждане, и все жители ДНР станут россиянами», — заявил он.

Ранее в Кремле сообщали, что решение об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донбасса не преследует цель включения ОРДЛО в состав России.

Также мы писали о том, что в «ЛНР» назревает бунт, недовольство местных жителей растет.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 6 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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