В «ЛНР» назревает бунт: недовольство местных жителей растет

Так называемые «правоохранительные органы» в «ЛНР» сосредоточили свое внимание на тех, у кого дома есть оружие. Это касается, в частности, охотников и владельцев охотничьего оружия.

Чтобы избежать конфликтной ситуации, людям предлагают расстаться со стволами по-хорошему, продать их государству за символическую сумму денег. Официально почему это происходит информации нет, однако местные жители предполагают, что «силовики» опасаются людей, у которых на руках есть огнестрельное оружие, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Также источник отмечает, что местная «власть» ощущает, что вероятность народного бунта как никогда велика. Вполне возможно, что такие действия свидетельствуют о беспомощности «МВД «ЛНР», которое уже много лет пытается взять под контроль оборот оружия в «республике». Видимо, отчаявшись обуздать нелегальный рынок, решили взяться за охотников, хранящих ружья на основании выданных разрешений.

Еще один метод «создания» статистики по контролю – визиты к бывшим военнослужащим «НМ ДНР».

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР», в отличии от «ДНР», считают, что ВСУ не готовит наступление на Донбасс.