«Чиновники» в «ДНР» считают, что большой войны на Донбассе не будет, несмотря на слова Пушилина

В так называемой «ДНР» не верят в то, что ближайшее время на Донбассе начнется полномасштабная война. Среди них даже местные «чиновники», которые по идее, должны были бы поддерживать слова «властей».

Так называемый «депутат парламента «ДНР» Александр Хряков заявил, что большой войны на Донбассе в ближайшее время не будет. По его мнению противостояние России, Донбасса и Запада с Украиной будет наблюдаться только в информационном пространстве, а не как в военном конфликте, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Дестабилизация обстановки, запугивание, попытка подыграть американцам по „Северному потоку“, по нападению на Россию. Все это — потуги сыграть в пугающую политтехнологию», — заявил «депутат».

Такие слова не соответствуют заявлениям так называемого «главы «ДНР» Дениса Пушилина, который на протяжении последнее времени только и говорит о том, что ВСУ с дня на день будут атаковать» республики».

Отметим, что в «ЛНР» также уверены, что Украина не пойдет в наступление.