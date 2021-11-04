Будет хуже, чем для Януковича — Мураев спрогнозировал печальный конец для Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского ждет на самое лучшее завершение политической карьеры. Такой прогноз дал один из оппозиционных политиков Евгений Мураев.

Политик заявил, что не только оппозиционные силы устали от действий глав государства, но и также обычные граждане разочаровались в действиях президента Украины. Он считает, что украинцы устали от необдуманных решений со стороны функционеров Офиса президента и самого Зеленского, пишет Первая Лента со ссылкой на газету «Взгляд».

Оппозиционер считает, что Зеленскому стоит задуматься, чтобы удержать свою власть, так как в противном случае он может закончить хуже Виктора Януковича, который сбежал в Россию.

«Зеленский при этом допускает сокрушительные ошибки в кадровых вопросах. Загвоздка в том, а будет ли нынешний лидер страны таким же трусом, как Янукович? Пока он не имеет достаточно интеллекта, дабы понять, чем закончатся такие действия. Но можно сказать одно – закончится все это хуже, чем в свое время для того же Януковича. Ведь ситуация в государстве только обостряется», — заключил Мураев.

Ранее Зеленский обсудил с представителями G7 мирное урегулирование на востоке Украины.