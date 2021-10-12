Украина уже очень близка к Европейскому союзу – Боррель

Украина очень близка к Европейскому Союзу. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что Украина каждый день делает шаги к тому, чтобы стать членом Европейского Союза. Он добавил, что засвидетельствовано это и в декларации, принятой по итогам саммита «Восточного партнерства» 2017 года, пишет Первая Лента со ссылкой на Радио Свобода.

«Украина уже очень близка к Европейскому союзу, начиная с географической и культурной близости и заканчивая нашими тесными связями, в частности Соглашением об ассоциации. Европейские стремления Украины и ее европейский выбор ЕС признал и приветствовал, как указано в этом соглашении», — заявил Боррель.

Также он добавил, что в ЕС рассчитывают подписать соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом.

Ранее мы сообщали, что в Украине может появиться военно-учебная миссия Евросоюза.