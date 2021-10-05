Политика

В Украине может появиться военно-учебная миссия Евросоюза — МИД

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В Украине может появиться военно-учебная миссия Евросоюза - МИД

В Украине может появиться военно-учебная миссия Евросоюза — МИД

04.10.2021 15:51

Укринформ

Украина и Европейский Союз обсуждают разные опции дальнейшего взаимодействия, в частности открытия военно-учебной миссии ЕС в Украине.

Об этом в комментарии Укринформу заявил спикер МИД Олег Николенко.

Он отметил, что Украина и Европейский Союз поддерживают регулярный диалог в контексте Общей политики безопасности и обороны ЕС.

Спикер напомнил, что в рамках этой политики в декабре 2014 года на территории нашего государства развернулась Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM).

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"Украинская и европейская стороны сейчас обсуждают разные модальности дальнейшего взаимодействия. Одна из возможных опций — открытие военно-учебной миссии Евросоюза в Украине", — проинформировал Николенко.

По его словам, такая миссия могла бы охватить сферы, на сегодняшний день непокрытые EUAM, прежде всего, речь идет об образовательном секторе, повышении профессиональной подготовки украинских военнослужащих. Контакты по этому вопросу продолжаются.

В МИД уверены, что открытие военно-учебной миссии отвечает стратегическим интересам как Украины, так и ЕС.

Как сообщалось, 3 сентября председатель Европейского Совета Шарль Мишель объявил, что 2022 год станет "Годом европейской обороны".

По материалам: Укринформ

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