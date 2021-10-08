Верховная Рада избрала нового спикера парламента

Стал известен новый спикер украинского парламента. Это должность занял представитель партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук.

За Стефанчука, который ранее занимал должность вице-спикера парламента и был представителем президента Владимира Зеленского в Раде, проголосовал 261 народный депутат. Стоит отметить, что голосов только монобольшинства для назначения Стефанчука спикером не хватило бы, «Слуга Народа» дала 222 голоса, при необходимых 226, пишет Первая Лента.

В тоже время кроме «слуг народа» за Стефанчука проголосовали и другие народные депутаты. Так это за проголосовали 15 представителей группы «За будущее», 18 — от «Довіри» и 6 голосов — от внефракционных депутатов.

Напомним, что на должность нового главы Верховной Рады выдвигали пятерых народных депутатов: Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зинкевич, Гео Лероса и Алексея Гончаренко. При обсуждении Лерос и Железняк сняли свои кандидатуры.

Отметим, что вчера, седьмого октября, народные депутаты уволили Разумкова с должности спикера.