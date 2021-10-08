Политика

«Слуга народа» снова попала в скандал: обрадовалась смерти Полякова

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Нардеп из фракции «Слуга народа» Галина Третьякова попала в очередной скандал. На этот раз из-за смерти своего коллеги.

В групповом чате «Слуг Народа» она порадовалась смерти народного депутата Антона Полякова, который сегодня был найден мертвым в Киеве. Напомним, что Поляков был также членом фракции «Слуга Народа», но покинул ее в 2020 году, пишет Первая Лента.

«Как на меня это минус один враг. Все хорошо. Расследование должно быть», — написала о на в общем чате.

Во время заседания парламента народный депутат Игорь Палица от группы «Партия «За майбутнє» заявил, что Третьякова грубо высказалась в депутатском чате о смерти коллеги.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия принес извинения близкими покойного Полякова.

«О покойниках мы говорим только хорошее или ничего», – сказал Арахамия и попросил почтить Полякова минутой молчания.

Различные телеграм каналы отмечают, что соратники Третьяковой по партии недвольны такими действиями своей коллеги.

Ранее стала известна официальная причина смерти Антона Полякова.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа ago
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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