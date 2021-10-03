Зеленский рассказал о плане трансформации Украины

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02.10.2021 17:51

Укринформ

Президент Владимир Зеленский в рамках выездного заседания парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце заявил, что План трансформации Украины имеет очень амбициозную цель. Вскоре состоится презентация наработок для принятия дальнейших решений.

Как передает Укринформ, об этом рассказал Глава государства в комментарии журналистам, который транслировал телеканал "Дом".

"Мы работаем над трансформацией нашего государства. Проект этот разработан. Я считаю, что он не идеален. И вообще я не знаю, бывают ли идеальными такие сложные проекты", — сказал Зеленский.

По его словам, отдельные проекты нарабатывались сначала на основе его президентской программы и программы партии "Слуга народа". Потом это трансформировалось в работу так называемых "стратегических троек" (в составе депутата, представителя Кабмина и Офиса Президента).

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"Это, в частности, работа депутатского корпуса, комитетов, Кабмина… Это и наработки отдельных правоохранительных органов,.. которые также, к сожалению, сейчас не идеально работают, а также представителя Офиса Президента. Был построен… конкретный путь выполнения тех обязанностей, которые я брал на себя как Президент, а представители партии "Слуга народа" — как депутаты. Одновременно выстроен формат трансформации государства по различным направлениям", — отметил Зеленский.

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Сейчас, добавил он, на основе этих "троек" выстроен формат плана, и те люди, которые входили в "тройки", добавляют к этому плану свои предложения и видение: "что не учтено, где есть слабые места, где — пустые, а где — действительно фундаментальные наработки".

"Потом мы будем анализировать наработки и принимать соответствующие решения", — отметил Президент.

По его словам, некоторые направления Плана трансформации были представлены европейским и американским коллегам. При этом, отметил Зеленский, весь план никому представлен еще не был, поскольку он еще находится на стадии разработки.

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"Мы показывали нашим западным партнерам план развития оборонного блока, где мы привлекаем инвестиции — в украинский флот, ПВО (Противовоздушная оборона — ред.)… а также энергетическую программу относительно энергетической независимости государства — где у нас очень амбициозные цели", — уточнил Зеленский.

Как сообщал Укринформ, участники двухдневного выездного заседания парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце нарабатывают мероприятия по выполнению Плана трансформации Украины на 2021-2023 годы, представленного Президентом Владимиром Зеленским во время визита в США.

По материалам: Укринформ