Покушение на Шефира: следствие прорабатывает более 10 версий, главные — две

Покушение на Шефира: следствие прорабатывает более 10 версий, главные — две

02.10.2021 12:58

Укринформ

В деле покушения на жизнь первого помощника Президента Сергея Шефира прорабатываются более десяти версий, две из них — главные.

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала во время брифинга в медиацентре "Слуги народа" в отеле Rixos-Prykarpattya, сообщает корреспондент Укринформа.

"Что касается версий, они были озвучены сразу. Когда я давала первые комментарии, сказала очень осторожно, что есть две основные версии, но мы не исключаем и прорабатываем другие. У нас более десятка версий, над которыми мы работаем. Мы их не отвергаем… Следствие движется вперед", — сообщила Венедиктова.

Читайте также: Генпрокурор убеждена, что покушение на Шефира — не постановка

В то же время генпрокурор не конкретизировала, о каких именно версиях идет речь.

Как сообщал Укринформ, в Киевской области 22 сентября обстреляли автомобиль первого помощника Президента Сергея Шефира, его водитель был ранен.

По информации МВД, в автомобиль в общем попали 18 пуль.

Читайте также: «Мы кое-что нашли»: в МВД рассказали о расследовании покушения на Шефира

По факту обстрела автомобиля первого помощника Президента было открыто уголовное производство.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 2 октября приняла участие в выездном заседании парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце.

По материалам: Укринформ