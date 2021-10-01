Критика украинских реформ: посол ЕС говорит, что выводы сделаны за период «до Зеленского»

01.10.2021 17:57

Укринформ

Критические выводы Суда (Палаты) аудиторов ЕС о том, что усилия и финансовая поддержка ЕС для Украины в борьбе с коррупцией оказались неэффективными, сделанные на основании данных 2016-2019 годов, до того, как к власти пришла администрация Зеленского.

Об этом сегодня во время дискуссии в рамках Атлантического Совета относительно эффективности и перспектив судебной реформы в Украине заявил представитель ЕС в Украине посол Матти Маасикас.

Именно так он ответил на вопросы корреспондента Укринформа об отношении к выводам Суда аудиторов ЕС от 23 сентября текущего года, которым коррупция объявляется «эпидемией» для Украины, а ЕС предлагается принять меры по коррекции политики в отношении Украины и избежания неэффективного использования денег налогоплательщиков ЕС.

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«В рамках этого события и этого обсуждения, которые мы имеем сегодня, было бы справедливым сказать, что доклад Суда аудиторов ЕС касается периода с 2016-го до 2019 года, до текущей администрации, до Зеленского, до тех усилий, на которых сконцентрирована эта администрация и это руководство (страной — ред.)», — сказал европейский дипломат.

Как сообщал Укринформ, 23 сентября Суд аудиторов ЕС в Люксембурге обнародовал критический доклад об эффективности использования фондов ЕС для поддержки программ, осуществляемых в Украине в сфере укрепления верховенства права и борьбы с коррупцией, и предоставил рекомендации по внесению корректив в политику ЕС в этой сфере.

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время визита в Брюссель в начале недели заявила, что Украина несколько опередила выводы Суда аудиторов ЕС и его критические оценки в отношении эффективности усилий ЕС по поддержке Украины в борьбе с коррупцией.

Сегодня, 1 октября, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал выводы, содержащиеся в докладе члена Европейского суда аудиторов Юхана Партса «кое-где оторванными от реальности».

По материалам: Укринформ