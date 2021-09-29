Зеленский примет участие в заседании Конгресса местных и региональных властей

Зеленский примет участие в заседании Конгресса местных и региональных властей

29.09.2021 16:13

Укринформ

В четверг, 30 сентября, состоится заседание Конгресса местных и региональных властей при Президенте.

Участие в мероприятии примет глава государства Владимир Зеленский, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Президента.

"В четверг, 30 сентября, в 13:00 Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Конгресса местных и региональных властей при главе государства", — отметили в ОП.

Читайте также: Зеленский — о реформе местного самоуправления: Впереди изменения в Конституцию

Как сообщалось, предварительное заседание Конгресса местных и региональных властей происходило совместно с заседанием Национальной реформы 29 июля.

В марте глава государства утвердил Положение о Конгрессе местных и региональных властей при Президенте, согласно которому он является консультативно-совещательным органом, а среди основных его задач — содействие эффективному завершению реформы местного самоуправления и налаживание эффективного взаимодействия государственных органов, мониторинг общественно-политических и социально экономических процессов, происходящих в государстве на региональном и местном уровнях.

3 июня председателем Палаты местных властей Конгресса был избран львовский городской голова Андрей Садовый, его заместители — мэры Житомира и Днипра Сергей Сухомлин и Борис Филатов.

8 июня председателем Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей был избран глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий, а его заместители — руководители Николаевского облсовета Анна Замазеева и Черновицкой ОГА — Сергей Осачук.

29 июля руководитель Офиса Президента Андрей Ермак избран председателем президиума Конгресса местных и региональных властей при главе государства.

По материалам: Укринформ