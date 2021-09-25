Игра олигархических структур и оппонентов судебной реформы полностью провалилась – Подоляк

25.09.2021 13:57

Укринформ

Разговор между главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио и Президентом Владимиром Зеленским показал, что игра олигархических структур и оппонентов судебной реформы полностью провалилась.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии, переданном Укринформу.

«У них не получится использовать Венецианскую комиссию в своей циничной игре против антиолигархического закона. И не получится безнаказанно затягивать проведение судебной реформы», – заявил Подоляк.

По его словам, в европейских структурах есть понимание реальных мотивов каждого из тех субъектов, которые противодействуют трансформации Украины. «Они могут использовать разную риторику, могут действовать на разных уровнях, в том числе и в Верховной Раде, но их недобросовестные мотивы четко видны и для Украины, и для европейских структур», – считает советник главы ОП.

Читайте также: Глава Венецианской комиссии попросил у Зеленского текст закона об олигархах

Подоляк при этом заявил, что попытки оппонентов антиолигархического закона манипулировать Венецианской комиссией не будут забыты. Как и попытки некоторых представителей судебной системы затянуть судебную реформу.

«В любом случае и ликвидация олигархической системы, и судебная реформа, и другие элементы инициированной Президентом Зеленским трансформации Украины будут реализованы», – заявил Подоляк.

Читайте также: Стефанчук настаивает, что закон об олигархах не содержит коллизии поправок

Как сообщалось, 23 сентября 2021 года ВР приняла в целом закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (законопроект № 5599). После первого чтения депутаты отправили этот законопроект на экспертизу Венецианской комиссии. Рассмотрение проекта Комиссией было запланировано на декабрь. И часть депутатов настаивала на том, что законопроект об олигархах необходимо рассматривать в целом лишь после заключения комиссии.

24 сентября по инициативе председателя Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио состоялся его телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что Букиккио приветствовал принятие в Верховной Раде инициированного Президентом закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» и обратился с просьбой предоставить комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения. В ответ Зеленский поблагодарил «за поддержку и солидарность в борьбе с олигархической системой».

По материалам: Укринформ