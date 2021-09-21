16cd9568b2fa354dd732407b95a563ed.jpg» alt=»Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии и американскими инвесторами» width=»100%» />

Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии и американскими инвесторами

21.09.2021 21:23

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с американскими инвесторами.

Как передает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, встреча проходила в постоянном представительстве Украины при ООН.

Зеленский поблагодарил Ляйен за поддержку независимости Украины в противостоянии российской агрессии и поддержку Крымской платформы.

Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества Украины и ЕС. По словам представителя Президента Сергея Никифорова, Зеленский поднял вопросы энергетической безопасности, в частности в контексте газопровода «Северный поток-2», интеграции украинской и европейской энергосистем, перехода на зеленую энергетику, либерализации транспортных перевозок.

По информации пресс-службы главы Украинского государства, Зеленский сообщил фон дер Ляйен об ухудшении ситуации в Крыму, в частности очередную волну незаконных политически мотивированных арестов.

Президент поднял вопрос об оказании содействия в освобождении почти 450 украинцев, содержащихся на временно оккупированных территориях и в России.

Зеленский и фон дер Ляйен скоординировали позиции в контексте подготовки к 23-му саммиту Украина — ЕС, проведение которого запланировано на 12 октября этого года в Киеве. Глава государства подчеркнул, что признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС — среди ключевых приоритетов нашего государства.

Читайте также: Президент во время встреч в Нью-Йорке поднимет вопрос Крымской платформы — Никифоров

Зеленский также встретился с американскими инвесторами. Как пояснил в комментарии Укринформу внештатный советник Президента Украины американец Эндрю Мак, сейчас, когда в Нью-Йорке находится более сотни лидеров государств, каждому из них непросто провести переговоры с инвесторами, в то же время многие бизнесмены выразили желание встретиться именно с Зеленским. По словам Мака, это восемь человек, которые являются донорами Американского еврейского комитета — влиятельной организации бизнесменов в Нью-Йорке, и три организации, которые входят в его состав. Советник Президента напомнил, что именно эта организация совместно с Украинским конгрессовым комитетом в 2016 году подписали письмо на имя тогдашнего президента США Барака Обамы о предоставлении Украине оружия для противостояния российской агрессии.

По словам Никифорова, Зеленский обсудил с представителями деловых кругов вопросы привлечения инвестиций в Украину, поскольку сейчас в результате реформ, в частности судебной, для этого создаются благоприятные условия.

Читайте также: Зеленский сказал, как ООН может помочь в деоккупации территорий Украины

Как сообщал Укринформ, 20 сентября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

21 сентября Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Фото: Зеленський/Twitter

По материалам: Укринформ