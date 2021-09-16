Проект бюджета: на обеспечение деятельности Кабмина предусмотрели 2,67 миллиарда

16.09.2021 17:51

Укринформ

Проект государственного бюджета на 2022 год предусматривает выделить 2,67 млрд грн на хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета Министров.

Об этом говорится в приложении к проекту госбюджета-2022, опубликованному на сайте парламента, передает Укринформ.

В частности, в проекте госбюджета-2022 предусмотрено 1,2 млрд грн на Секретариат Кабмина, 985 млн гривень — на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Кабмина.

Кроме того, в поддержку газеты "Урядовий кур'єр" предусмотрено 12,1 млн гривень, на информационно-аналитическое и организационное обеспечение оперативного реагирования органов исполнительной власти — 129,6 млн гривень.

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Также предлагается выделить 28,5 млн гривень на обеспечение расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Национальным бюро, на обеспечение функционирования офиса по привлечению и поддержке инвестиций — 33 млн гривень, на мероприятия по поддержке развития лидерства в Украине — 15 млн гривень, на организационное, материально-техническое, информационное и иное обеспечение деятельности Национального совета по вопросам развития науки и технологий — 1,35 млн гривень, на функционирование института по поддержке и продвижению экспорта — 14,46 млн гривень.

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Как сообщалось, Кабинет Министров на заседании 15 сентября утвердил законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" и подал его в парламент.

В тот же день в Верховной Раде зарегистрировали этот документ под номером 6000.

По материалам: Укринформ