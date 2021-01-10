Мы рады, что украинские моряки вернулись домой – Эрдоган

Мы рады, что украинские моряки вернулись домой – Эрдоган

10.01.2021 10:17

Укринформ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на благодарность Президента Украины Владимира Зеленского за содействие в освобождении украинских моряков из ливийского плена.

Как сообщает Укринформ, об этом Эрдоган написал в Tвиттере.

«Мы рады, что украинские моряки вернулись домой целыми и невредимыми. Вместе мы будем продолжать борьбу за всех наших друзей, братьев и сестер в любой точке мира», – отметил он.

Президент Турции опубликовал твит в ответ на размещенную ранее благодарность ему от Президента Украины за содействие в освобождении украинских моряков из ливийского плена. «Особая благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану за помощь в эвакуации наших граждан. Украина ценит поддержку Турции», – написал Зеленский.

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Как сообщал Укринформ, утром 8 января в Украину прибыли четверо украинских моряков, членов экипажа танкера Captain Khayyam, которые больше 4 лет провели в тюрьме «Айн Зара» в Ливии.

Фото: АА

По материалам: Укринформ