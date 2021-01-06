МИД приветствует нормализацию отношений между странами Персидского залива и Катаром

МИД приветствует нормализацию отношений между странами Персидского залива и Катаром

06.01.2021 16:09

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал решение саммита Совета сотрудничества арабских государств Залива нормализовать отношения между Катаром, Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ и Египтом.

Как передает Укринформ, об этом дипломат написал в Твиттере.

«Важная веха для мира и безопасности региона. Украина настроена развивать отношения со всеми странами Залива на основе взаимоуважения», – отметил Кулеба.

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Как сообщал Укринформ, лидеры стран Персидского залива 5 января подписали соглашение о «солидарности и стабильности», чтобы прекратить трехлетний дипломатический спор с Катаром.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и дестабилизации региона.

По материалам: Укринформ