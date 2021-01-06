КИУ назвал депутатов, которые почти не голосовали в 2020 году

КИУ назвал депутатов, которые почти не голосовали в 2020 году

06.01.2021 13:58

Укринформ

Девять народных депутатов пропустили более 90% голосований в 2020 году.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют результаты анализа Комитетом избирателей Украины (КИУ) участия народных депутатов, парламентских фракций и групп в голосованиях Верховной Рады по итогам 2020 года, которые организация обнародовала на странице в Фейсбуке.

По данным КИУ, самый низкий показатель голосований среди всех народных депутатов по итогам года у народного депутата Вадима Столара («Оппозиционная платформа – За жизнь»), который принял участие лишь в чуть более 1% голосований (совокупно нажал кнопку «за», «против»,«воздержался» 80 раз).

Похожие показатели у нардепа Степана Ивахива (группа «За будущее»), принявшего участие в 2% голосований. Не часто определялись также нардепы Александр Дубинский ( «Слуги народа») и Вадим Рабинович (ОПЗЖ), принявшие участие в 5% голосований. Народный депутат Александр Герега ( «За будущее») принял участие в 7% голосований, Игорь Палица ( «За будущее») – 8%, Дмитрий Шенцев (внефракционный) – 9%, Андрей Деркач (внефракционный) – 9%, Игорь Абрамович (ОПЗЖ) – 10%.

Чаще всего голосовали депутаты «Слуги народа» и «Европейской солидарности». В среднем депутаты «Слуги народа» приняли участие в 84% голосований Рады за год, ЕС – 78%.

Несколько ниже показатели у депутатов «Голоса» – 74% и группы «Доверие» – 71%. Депутаты ВО «Батькивщина» в среднем приняли участие в 63% голосований.

Чаще всего игнорировали голосование Рады депутаты «Оппозиционной платформы – За жизнь» и группы «За будущее». Депутаты ОПЗЖ в среднем приняли участие лишь в 54% голосований Рады за год, «За будущее» – 52%.

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За первый год работы парламента (29 августа 2019 – 29 августа 2020 года), по данным КИУ, 8 народных депутатов пропустили 90% заседаний.

Антилидером среди депутатов по количеству пропущенных голосований в первый год работы Верховной Рады стал Вадим Столар (член фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь»). Политик принял участие лишь в 4% голосований ВР.

Среди антилидеров также Степан Ивахив с депутатской группы «Партия «За будущее», принявший участие в 7% голосований ВР.

На третьем месте Вадим Рабинович (сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь») с показателем 8% голосований.

Также в списке депутатов, которые почти не голосовали, Игорь Палица ( «Партия «За будущее») – 9% голосований, Игорь Абрамович (ОПЗЖ) – 9%, Александр Дубинский («Слуга народа ») – 10,2%, Александр Герега – 10,4%, Андрей Деркач (внефракционный) – 10,7%.

По материалам: Укринформ