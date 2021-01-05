Глава САП рассказал об общении с Сытником и Венедиктовой

04.01.2021 18:43

Укринформ

И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук заявил о взаимоотношениях с директором НАБУ Артемом Сытником и генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Об этом Грищук сказал в интервью «Бабелю», передает Укринформ.

«Нормально общаемся. Взаимопонимание есть», – сказал он.

На вопрос, с кем он общается в Офисе генпрокурора, сказал, что с руководителем ОГП.

«Стараюсь выстроить конструктивный диалог, потому что нам нужен результат. Сейчас генпрокурор в отпуске, и. о. генпрокурора – Говда, с ним общаюсь», – уточнил Грищук.

Говоря о заместителе руководителя Офиса Президента Олеге Татарове, Грищук отметил, что о Татарове как сотруднике ОП ему стало известно в октябре или ноябре 2020 года, и необходимости с ним коммуницировать не было.

«И что такое «курирует»? Мы с ним не общались. Президента видел вживую несколько раз на общих выступлениях. Осенью его указом меня включили в Совет антикоррупционной политики. Там Сытник, (Александр) Новиков, Баканов, Аваков. С ними всеми у меня рабочая переписка. Кстати, Татаров тоже там, но переписки с ним у нас нет», – сообщил и. о. руководителя САП.

Грищук сообщил, что он как и. о. руководителя САП не может назначать или изменять группу прокуроров, подписывать определенные процессуальные документы – это делает генпрокурор.

«Вся ответственность за работу коллектива (САП – ред.), вопросы, связанные с коммуникацией с НАБУ, Генеральной прокуратурой, – моя ответственность. Добавились административные функции (после того, как Грищук стал и. о. руководителя САП – ред.), например, расписывать почту, накладывать резолюции, отвечать руководителям учреждений. Я не могу назначать или изменять группу прокуроров, подписывать определенные процессуальные документы – это делает генеральный прокурор, хотя ранее это делал заместитель генпрокурора – руководитель САП. Мы просили внести изменения в законодательство, чтобы заместители руководителя САП могли назначать группу прокуроров», – уточнил он.

По его словам, в САП в августе-сентябре 2020 года написали соответствующий законопроект, направили его в Офис генпрокурора и народным депутатам, но до сих пор никакого ответа не получили.

«Сейчас закон прописан так, что все процессуальные полномочия, которые делали САП независимой, завязаны на одной должности – заместителя генпрокурора – руководителя САП. При его отсутствии генпрокурор имеет его полномочия, то есть имеет доступ к нашим делам», – сообщил и. о. руководителя САП.

Грищук уточнил, что после того, как генпрокурор Ирина Венедиктова своим приказом изменила его должность, и он перестал быть и. о. заместителя генпрокурора и остался и. о. руководителя САП, то это ни на что не повлияло.

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«Я обратился за разъяснением, почему изменили мою должность, но ответа до сих пор не получил. Возможно, это сделали специально – им было принципиально изменить что-то в названии», – заявил он.

Также он уточнил, что после того, как получил должность, «давление продолжилось, потому что он был все пять лет работы САП».

«Об олигархах – может, в начале «пробовали на зуб», но я сказал, что меня это не интересует, попытки прекратились», – сообщил Грищук.

По его словам, Венедиктова включает себя в отдельные группы по отдельным делам, изучает материалы по этим производствам.

«Например, включила себя в группу по «Привату», и теперь они хотят изучить материалы. Также сама включила себя в группу по Татарову. Но есть ситуации, когда мы сами просим, ​​чтобы она включала себя в группу – не для контроля, а для решения процессуальных вопросов. Это касается дел, где фигурируют депутаты либо судьи, которые имеют специальный статус. Например, в отношении народных депутатов информацию в Единый реестр досудебных расследований может вносить только генпрокурор», – пояснил он.

Комментируя информацию о том, что НАБУ передало проекты подозрений в деле Приватбанка на согласование лично генеральному прокурору, а она не спешит их подписывать, Грищук уточнил, что об этом узнал из СМИ, и сказал, что не понимает, почему НАБУ передало эти документы в ОГП , а не в САП, потому что в САП осуществляют процессуальное руководство.

«Возможно, там есть спецсубъект, подозрение которому может подписать только генпрокурор. Но обычно практика такова, что детективы НАБУ показывают нам проект подозрения, мы его вычитываем, говорим, что нормально, а что надо доделать. Если подозрение должен подписать генпрокурор, мы идем с материалами и аргументируем, почему она должна это сделать», – сказал Грищук, уточнив, что еще спросит у Сытника, что это за подозрения в деле Приватбанка.

Как сообщалось, 14 декабря 2020 года Венедиктова заявила, что вошла в группы прокуроров в основных производствах относительно Приватбанка.

29 декабря Венедиктова заверила, что дело Приватбанка продвигается в нужном русле.

Фото: Юлия Вебер / «Бабель»

По материалам: Укринформ