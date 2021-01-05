Британия возглавила группу послов G7 по поддержке Украины

04.01.2021 16:51

Укринформ

Великобритания в этом году возглавляет группу стран Большой семерки по поддержке реформ в Украине и вскоре проинформирует о приоритетах на год.

Об этом сообщается на странице группы послов G7 в Твиттере, сообщает Укринформ.

"Поздравляем с Новым годом! Великобритания как председательствующая страна в G7 гордится, что в этом году возглавит Группу послов стран Большой семерки по поддержке Украины", – говорится в сообщении.

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Также группа послов выразила благодарность посольству США в Украине за отличное председательство в 2020 году.

"Мы с нетерпением ждем замечательный 2021 год в тесном сотрудничестве с нашими партнерами для поддержки Украины в проведении реформ на благо всех украинцев. Уже вскоре мы поделимся информацией о роли G7 и наших приоритетах на этот год", – добавили в группе послов G7.

По материалам: Укринформ