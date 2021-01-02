Добкин решил баллотироваться в мэры Харькова

01.01.2021 23:27

Укринформ

Бывший председатель Харьковской ОГА и экс-народний депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин заявил, что идет в мэры Харькова после смерти Геннадия Кернеса.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает Укринформ.

«Вопреки всем спекуляциям, Харьковский горсовет в установленном законом порядке подал обращение в ВР по поводу назначения новых выборов мэра в связи со смертью Кернеса. Так что оттянуть выборы на максимальный срок не получится », – написал Добкин.

Он добавил: «И да, Добкин идет в мэры».

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Как ранее сообщалось, Верховная Рада в 90-дневный срок после досрочном прекращения полномочий городского головы рассмотреть ходатайство в назначение внеочередных выборов, однако эта процедура в Украине иногда НЕ выполнялась в течение нескольких лет.

В ночь на 17 декабря Кернес умер в берлинской клинике "Шарите" от осложнений, связанных с коронавируса, и 23 декабря был похоронен в Харькове.

25 октября на местных выборах Кернес набрал 60,34% голосов избирателей и был в третий раз избран мэром Харькова.

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Напомним: Михаил Добкин на октябрьских местных выборах уже подавался на эту должность, но затем снял свою кандидатуру в пользу Кернеса.

По материалам: Укринформ