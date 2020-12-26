Ясько не исключает возможности фальсификаций во время зимней онлайн-сессии ПАСЕ

Ясько не исключает возможности фальсификаций во время зимней онлайн-сессии ПАСЕ

26.12.2020 16:26

Укринформ

Руководитель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат из фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько не исключает возможности определенных фальсификаций во время работы зимней сессии ПАСЕ в онлайн-режиме.

Об этом, передает Укринформ, парламентарий заявила в эфире телеканала «Украина 24».

"Работа ПАСЕ, как и других международных организаций, почти парализована, потому что ты не можешь быть там физически. Но мы работаем в комитетах, мы работаем в политических группах", – рассказала Ясько.

Среди достаточно важных точечных побед украинской парламентской делегации в ПАСЕ Ясько отметила, например, доклад по крымским татарам: "Мы смогли сделать так, чтобы Меджлис был представлен в обсуждении".

На вопрос, почему сейчас фактически парализована работа ПАСЕ, украинские парламентарии не могут там присутствовать физически, Ясько ответила: "Это связано с коронавирусом, потому что нам нужно присутствовать там… У очень многих стран – у них ограничения, локдауны. В январе у нас будет гибридная сессия. Мы планируем, кстати, ехать, украинская делегация. Но страны – например, Великобритания. У них, скорее всего, будет очень ограниченное представительство. Да, все будут подключаться онлайн", – отметила Ясько.

По ее словам, на январской сессии ПАСЕ будут рассматривать и кадровые вопросы. "Вопросы разные будут рассматриваться, Нам надо голосовать, будут выборы на различные должности, например, будут избираться заместитель генсекретаря, кто возглавляет секретариат ПАСЕ. Это политические должности, за которые физически надо голосовать. Связанные с информационной безопасностью. Я не один раз в ПАСЕ, когда онлайн выступала, то когда нажимала кнопочку, что мне надо выступить, этот запрос куда-то исчезал. Не знаю почему", – сказала Ясько.

Как сообщал Укринформ, зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы 25-28 января 2021 года будет проведена в гибридном формате. Это позволит делегатам принять участие как дистанционно, так и при личном присутствии.

Согласно повестке дня, во время зимней сессии делегаты изберут путем личного электронного голосования генерального секретаря Ассамблеи и его заместителя.

В рамках председательства Германии в ПАСЕ к парламентариям обратится министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас.

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Также перед Ассамблеей выступит и ответит на вопросы делегатов генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

В фокусе дебатов будут вопросы этических, правовых и практических процессов вакцинации от CIVID-19.

Также ПАСЕ обсудит и проголосует резолюции о независимости судей в Польше и Молдове и относительно имплементации странами решений Европейского суда по правам человека.

По материалам: Укринформ