Зеленский подписал закон об ответственности за недостоверное декларирование
Зеленский подписал закон об ответственности за недостоверное декларирование
23.12.2020 23:06
Укринформ
Президент подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и неподачу декларации.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Офис Президента.
Глава государства подписал закон №1074-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».
Закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за неподачу субъектом декларирования декларации, отмененную решением Конституционного Суда.
Читайте также: Е-декларации: законы о восстановлении полномочий НАПК пошли на подпись Зеленскому
Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон «О предотвращении коррупции».
Как отмечается, подписанный документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением КСУ от 27 октября 2020 года, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Фото: president.gov.ua
По материалам: Укринформ