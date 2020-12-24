Зеленский подписал закон об ответственности за недостоверное декларирование

Зеленский подписал закон об ответственности за недостоверное декларирование

23.12.2020 23:06

Укринформ

Президент подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и неподачу декларации.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Офис Президента.

Глава государства подписал закон №1074-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».

Закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за неподачу субъектом декларирования декларации, отмененную решением Конституционного Суда.

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Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон «О предотвращении коррупции».

Как отмечается, подписанный документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением КСУ от 27 октября 2020 года, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Фото: president.gov.ua

По материалам: Укринформ