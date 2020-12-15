В «Слуге народа» говорят, что депутаты примут бюджет-2021

14.12.2020 21:45

Укринформ

Председатель партии "Слуга народа", первый заместитель руководителя парламентской фракции Александр Корниенко заверяет, что во фракции достаточно голосов для принятия законопроекта о государственном бюджете на 2021 год во втором чтении.

Об этом он сказал журналистам по результатам заседания фракции в понедельник вечером, передает корреспондент Укринформа.

В частности, на вопрос о том, сколько голосов у "Слуги народа" в поддержку бюджета, депутат ответил: "Достаточно".

Он добавил: "Мы знаем, что у нас вся фракция будет поддерживать в том формате, сколько людей сможет прийти завтра, сможет себе позволить это и так далее".

Кроме того, Корниенко ожидает поддержки проекта бюджета во втором чтении от депутатских групп.

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"Судя по тому, что часть условий, по крайней мере депутатов из групп, так или иначе выполнены, посмотрим завтра на их позицию … Я думаю, это хорошая предпосылка для того, чтобы поддержка в зале была", – отметил политик.

Он уточнил, что речь идет о прояснении ситуации с субвенцией на социально-экономическое развитие и относительно Государственного фонда регионального развития.

Как сообщалось, фракция партии "Слуга народа" провела заседание вечером 14 декабря. Народные депутаты обсуждали проект государственного бюджета на 2021 год, а также вопросы повестки дня на текущую пленарную неделю.

Верховная Рада 5 ноября приняла в первом чтении законопроект о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

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Кабинет Министров 26 ноября одобрил проект Госбюджета-2021 ко второму чтению и направил его в парламент.

Новая редакция документа предусматривает 1,092 триллиона гривень доходов и 1,328 триллиона расходов. Показатель бюджетного дефицита при подготовке проекта ко второму чтению уменьшили с 6% до 5,5% ВВП (на 24 млрд гривень, до 246,35 миллиарда).

По материалам: Укринформ