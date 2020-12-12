Украина оставляет за собой право принять меры в ответ на санкции России – МИД

Украина оставляет за собой право принять меры в ответ на санкции России – МИД

12.12.2020 18:09

Укринформ

Министерство иностранных дел Украины выразило протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительство РФ вводит «специальные экономические меры».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства, передает Укринформ.

«МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества. Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях», – отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также заявили, что украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права.

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«Украина будет продолжать политику противодействия российской агрессии, прилагать последовательные усилия для прекращения временной оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», – говорится в заявлении.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии Укринформу заявил, что появление в РФ очередной версии "санкционного списка" – "это своего рода попытка РФ вернуться в события пятилетней давности; выглядит нелепо, частично неадекватно и точно глупо".

Как сообщал Укринформ, в обновленный список "санкций" России против Украины попали Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.

В списке лиц, на которых распространяются санкционные ограничения, также оказались народные депутаты из фракции партии "Слуга народа" Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Андрей Герус, Александр Качура и Гео Лерос.

В общем санкционный перечень насчитывает 849 человек.

По материалам: Укринформ