Сытник не хочет снова возглавить НАБУ, даже если бы имел такую ​​возможность

Сытник не хочет снова возглавить НАБУ, даже если бы имел такую ​​возможность

12.12.2020 18:12

Укринформ

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявил, что не стал бы повторно идти на эту должность, даже если такое назначение было бы возможным.

Об этом Сытник заявил в интервью UA: Первый, которое было опубликовано пресс-службой НАБУ, передает Укринформ.

«На самом деле если кто-то думает, что быть директором НАБУ очень классно, он глубоко ошибается. Возможно, если изменить подход и ходить по парламенту, по фракциям, по депутатам … Я этого принципиально не делаю: потому что фактически это политическая зависимость, которая потом будет догонять. Даже если бы и была (возможность – ред.) второго срока, я бы, наверное, не пошел», – сказал директор НАБУ.

Сытник уточнил, что в его мыслях – «чтобы сохранить этот институт (НАБУ – ред.) в привязке к тому антикоррупционному механизму, который уже запущен и передать это более свежему взгляду».

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Как сообщалось, Сытник был назначен директором НАБУ в апреле 2015 года тогдашним Президентом Петром Порошенко.

По материалам: Укринформ