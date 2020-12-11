Украина в ОБСЕ призвала Россию не притворяться относительно Донбасса

10.12.2020 21:36

Укринформ

Решение многих практических вопросов мирного урегулирования конфликта на Донбассе станет возможным, как только Россия прекратит притворяться, что не является стороной этого конфликта.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает корреспондент Укринформа.

"Решение многих практических вопросов можно найти, как только российская сторона прекратит свои тщетные усилия по созданию вида, что она не является стороной конфликта, и сделает практические шаги, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", – заявил он.

Однако пока, отметил украинский дипломат, это не так, и Россия продолжает отрицать свою очевидную агрессию против Украины на Донбассе, подпитывая при этом и в дальнейшем вооруженный конфликт. Цимбалюк сообщил делегации-участнице ОБСЕ о том, что с начала действия обновленного перемирия от 27 июля вооруженные формирования РФ совершили 339 обстрелов позиций ВСУ, в результате чего погибли 4 украинских бойца, еще 15 получили ранения.

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Посол Украины в ОБСЕ заявил, что Украина остается преданной мирному урегулированию и считает Нормандский формат, где проходят переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Франции и Германии, "основной платформой для принятия решений на политическом уровне".

"Несмотря на настойчивые попытки России приуменьшить роль Нормандского формата, все мы наблюдали, в частности, в ходе переговоров накануне 27-й Совета министров ОБСЕ, этот формат остается основной платформой для принятия решений на политическом уровне, которые должны дополняться практическими мерами, согласованными на консультациях в рамках Трехсторонней контактной группы ", – заявил Цымбалюк.

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Как известно, Россия продолжает отказываться признавать факт собственной военной агрессии против Украины, которая длится уже седьмой год, несмотря на очевидные факты. Мирный процесс на политическом уровне проходит в нормандском формате с участием Франции, Германии, Украины и России.

Ранее министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявлял, что для Берлина "было и остается очевидным" и это также является "основой для Нормандского формата", что сторонами конфликта являются Россия и Украина.

Как сообщал Укринформ, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина настойчиво выполняет свои обязательства и ждет от российской стороны такого же полного выполнения "нормандских договоренностей", достигнутых на саммите в Париже в прошлом году.

По материалам: Укринформ