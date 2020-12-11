ЦИК проведет оценку коррупционных рисков
ЦИК проведет оценку коррупционных рисков
10.12.2020 21:34
Укринформ
Во время заседания Центральной избирательной комиссии в четверг принято решение провести оценку коррупционных рисков в этом ведомстве.
Как передает Укринформ Об этом сообщается на сайте ЦИК.
"При этом предложено представителям общественности и экспертам, обладающим знаниями в области предотвращения коррупции и имеющим соответствующий опыт работы, подать в Комиссию до 21 декабря 2020 года предложения по кандидатурам, которые могут быть включены в состав комиссии по оценке коррупционных рисков", – говорится в сообщении.
Кроме этого, утвержден Порядок представления Центральной избирательной комиссии сведений из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти физических лиц.
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Отмечается, что этот Порядок определяет процедуру представления Комиссии указанных сведений с целью осуществления периодического обновления базы данных Государственного реестра избирателей.
По материалам: Укринформ