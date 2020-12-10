Дело Майдана: Януковичу снова дали государственного адвоката

10.12.2020 03:15

Укринформ

во время рассмотрения ходатайства об аресте бывшего президента беглого Виктора Януковича обвиняемому назначили государственного адвоката, потому что его защитники не явились на заседание после перерыва, же и попросили.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Украинская правда.

Во время судебного заседания адвокаты попросили время для ознакомления с материалами дела. Тогда же прокуроры обратили внимание на ненадлежащее поведение адвокатов, а суд поставил вопрос назначения Януковичу бесплатного защитника.

По мнению прокуроров, адвокаты отодвинулись от своих обязанностей. В то же время, если они снова появятся в суд, то смогут принимать в нем участие.

"Фактически у нас есть самоустранение", – сказал судья.

В общем, на суде по госизмене Януковича его адвокаты неоднократно игнорировали или оставляли судебные заседания, из-за чего експрезиденту несколько раз назначали бесплатного адвоката.

Рассмотрение ходатайства об аресте будет продолжен.

Как сообщалось, 16 ноября Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты экс-президента Виктора Януковича и отменил решение о его заочном аресте.

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Печерский районный суд Киева 12 мая 2020 года избрал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева (Майдане Незалежности и прилегающих улицах) в отношении митингующих.

Это решение суда давало право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры имели намерение обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

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4 февраля 2015 года Верховная Рада лишила Януковича звания президента в связи с тем, что он самоустранился от исполнения своих обязанностей и бежал из страны.

24 января 2019 суд приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения за государственную измену. Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.

2 октября 2020 года Киевский апелляционный суд отказался отменять приговор Оболонского районного суда в отношении экс-президента Виктора Януковича о 13 годах заключения за госизмену.

По материалам: Укринформ