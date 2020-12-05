Политика

Глава НАПК призвал Президента ветировать «компромиссный» закон о е-декларировании

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Глава НАПК призвал Президента ветировать «компромиссный» закон о е-декларировании

Глава НАПК призвал Президента ветировать «компромиссный» закон о е-декларировании

04.12.2020 22:13

Укринформ

Глава НАПК Александр Новиков направил официальное письмо Президенту Украины Владимира Зеленского относительно законопроекту № 4460-р, который сегодня приняла Верховная Рада Украины.

Об этом сообщает пресс-центр НАЗК, передает Укринформ.

Новиков отмечает, что этот законопроект не предусматривает лишения свободы для лиц, что умышленно не подают е-декларацию или умышленно отмечают в ней недостоверные сведения. Таким образом, эти деяния Верховная Рада признает не преступление, а уголовными проступками. То есть, коррупционера могут освободить от ответственности в случае искреннего раскаяния.

"Перевод" указанных деяний из категории преступлений к категории уголовных проступков дает возможность, заплатив штраф, не подать декларацию и скрыть приобретенное в коррупционный способ имущество ", – отмечает Новиков.

Глава НАПК призвал Зеленского наложить вето на законопроект.

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"В связи с приведенным просим применить к указанному Закону право вето в соответствии с п. 30 ч. 1 ст. 106 Конституции ", – подытожил глава НАПК.

Сегодня, 4 декабря, Верховная Рада Украины приняла законопроект 4460-д. Он восстанавливает уголовную ответственность за умышленное декларирования недостоверных сведений и умышленное непредставление декларации, но не предусматривает лишения свободы за такие действия.

По материалам: Укринформ

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