Украина не свернет с европейского пути – Шмыгаль

21.11.2020 18:09

Укринформ

Украина не свернет с европейского пути, ведь это ключевой пункт общественного договора.

Как передает Укринформ, об этом во время встречи с представителями гражданского общества – активными участниками революционных событий 1991, 2004, 2013-2014 годов, а также защитниками государства и представителями интеллектуальной элиты, которая состоялась 21 ноября под председательством Президента Владимира Зеленского, сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Правительственный портал.

Глава правительства отметил, что революционные события изменили многих людей, а следовательно изменили Украину. Он подчеркнул, что страна никогда не свернет с европейского пути, ведь это ключевой пункт нового общественного договора между украинцами и государством.

«Не сомневаюсь, что Украина станет членом Европейского Союза. Но не менее важно, как мы – государство и общество – будем проходить этот путь, будем двигаться к европейским стандартам. Это ежедневные изменения, ежедневная работа, которая меняет нашу жизнь. Мы отказываемся от советских рудиментов в сознании, в экономике, мы становимся более откровенными и толерантными. Учимся заботиться и поддерживать друг друга. Меняется наша политическая культура, меняется общество», – заявил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что этого бы не произошло без судьбоносных событий 1991, 2004 и 2013-2014 годов. «Мы не просто продемонстрировали, что хотим жить по европейским стандартам. Мы стали более открытыми для мира, а мир стал открытым к Украине. Ежедневно наши международные партнеры демонстрируют это. Мы доказали всем, что украинский народ – это неотъемлемая часть европейской семьи, которая своей историей, своей культурой и своим языком создает свое будущее», – подчеркнул Премьер-министр.

Присутствующие отметили уникальный формат встречи между участниками трех революций и боевых действий на востоке Украины, а также почтили память всех, кто погиб за Украину.

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Как сообщал Укринформ, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Этот праздник установлен согласно Указу Президента от 13 ноября 2014 года в честь начала в этот день двух знаменательных и судьбоносных событий в новейшей украинской истории: Помаранчевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

День Достоинства и Свободы стал своеобразным преемником праздника Дня Свободы, который отмечался в честь Помаранчевой революции с 2005 по 2011 годы 22 ноября, но впоследствии был отменен.

Именно 21 ноября 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмене процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Попрание законодательно закрепленных приоритетов внешней политики Украины, которым собственно и было Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, вызвало возмущение украинцев.

Фото: Правительственный портал

По материалам: Укринформ