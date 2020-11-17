«Слуга народа» пока не будет проводить заседание фракции из-за коронавируса

«Слуга народа» пока не будет проводить заседание фракции из-за коронавируса

16.11.2020 14:02

Укринформ

Партия «Слуга народа» решила пока не проводить большие заседания фракции из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом рассказал председатель партии, первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко на брифинге.

"Есть сейчас предложения относительно собрания онлайн. Я не думаю, что это эффективно в формате 250 человек. Действительно, из-за эпидемиологической ситуации мы пока решили не проводить (заседания фракции, – ред.). Потому что у нас самая большая фракция, больше всего людей, которые, к сожалению, заболели COVID-19 в нашей фракции, и многие с ними контактировали", – сказал Корниенко.

Политик добавил, что вопрос повестки дня и законопроекты фракция «Слуга народа» обсуждает в рабочем чате.

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Как сообщал Укринформ, заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, которая временно исполняет обязанности Председателя ВР предложила изменить график проведения пленарных заседаний парламента на текущей неделе, сделав 18, 19 и 20 ноября днями работы депутатов в комитетах.

По материалам: Укринформ