«Слуга народа» еще не знает, поддержит ли отмену карантина выходного дня

16.11.2020 14:19

Укринформ

Фракция "Слуга народа" поддерживает внесение в повестку дня на вторник проектов постановлений об отмене карантина выходного дня и о своевременном информировании граждан в случае усиления карантина, но еще будет определяться, поддерживать и их.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом рассказал председатель партии, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на заседании согласительного совета.

"Поддерживаем внесение в повестку дня постановлений относительно заблаговременного информирования №4320 (проект постановления "О своевременном информированим граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению", – ред.), относительно отзыва или пересмотра решения по карантину выходного дня. То есть мы поддерживаем, чтобы они завтра были в зале, а далее фракция будет еще сегодня определяться, как мы будем по этим постановлениям голосовать", – отметил Корниенко.

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Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений №4320 "О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению", а также №4381 "О решении Кабинета Министров Украины от 11 ноября 2020 года № 1100 об усилении противоэпидемических мероприятий", которое рекомендует правительству пересмотреть решение относительно введения в Украине карантина выходного дня.

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Согласно решению правительства, с 00:00 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня, который продлится как минимум до конца осени. Во время карантина запрещается принимать посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.); принимать посетителей в ТРЦ и в других заведениях развлекательной деятельности, спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах; запрещена деятельность учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.

По материалам: Укринформ