Политика

Карантин выходного дня: в Раду завтра придут почти все министры

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Карантин выходного дня: в Раду завтра придут почти все министры

Карантин выходного дня: в Раду завтра придут почти все министры

16.11.2020 17:27

Укринформ

Члены правительства намерены прийти на заседание Верховной Рады во вторник, чтобы объяснить, почему принято решение о введении карантина выходного дня.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал в эфире телеканала «Украина 24», сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы завтра доложим о ситуации в соответствии с решением, которые было принято на согласительном совете. Все правительство планирует быть на заседании. Будем объяснять логику и на важные вопросы, которые возникают у народных депутатов, давать исчерпывающий ответ », – сказал Немчинов.

По его словам, не будут на заседании только те чиновники, которые сейчас находятся на больничном.

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Как сообщал Укринформ, заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк на заседании Согласительного совета 16 ноября предложила пригласить на пленарное заседание парламента 17 ноября Премьер-министра Дениса Шмыгаля и весь состав Кабмина для отчета о плане выхода из карантина и противодействия распространению коронавируса.

Ранее стало известно, что COVID-19 болеют вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр финансов Сергей Марченко, министр здравоохранения Максим Степанов, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

По материалам: Укринформ

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