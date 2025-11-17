Китайський гороскоп на тиждень з 17 по 23 листопада 2025 року: що чекає кожен знак

З 17 по 23 листопада 2025 року китайський гороскоп обіцяє різні впливи для кожного знака зодіаку. Про це повідомляє «ПЛ».

Цей тиждень буде особливим, оскільки деякі знаки можуть зіткнутися з неочікуваними подіями, а інші відчують підтримку в прийнятті важливих рішень.

Щур

Для Щурів цей тиждень стане періодом фокусування на кар’єрних цілях. Вплив Янського металу дасть енергію та рішучість, але будьте уважні у стосунках з колегами та партнерами — непорозуміння можуть призвести до конфліктів. В особистому житті — гарний час для укріплення зв’язків.

Бик

Для Биків цей тиждень буде активним, але важливо не забувати про здоров’я, особливо про психо-емоційний стан. В кінці тижня можуть з’явитися нові можливості в бізнесі, що позитивно вплине на фінансове становище.

Тигр

Тиждень для Тигрів буде часом змін і неочікуваних пропозицій. Ви можете здивуватися подіям, які торкнуться роботи та особистого життя. Будьте готові до зустрічей з впливовими людьми. Тиграм варто уважно ставитися до своїх рішень — кожне слово та вчинок матимуть довгострокові наслідки.

Кролик

Для Кроликів це тиждень, коли варто більше слухати, ніж говорити. Зосередьтеся на внутрішній гармонії, щоб не втратити спокій у складних ситуаціях. Зокрема, це хороший час для вирішення фінансових питань та підтримки гармонії в особистих стосунках.

Дракон

Для Драконів цей тиждень може бути успішним. У роботі з’являться нові можливості, що потребуватимуть рішучості та стратегії. Довіряйте своїй інтуїції — вона не підведе. В особистому житті можливі дрібні непорозуміння, але вони легко вирішаться, якщо ви проявите терпіння.

Змія

Змії на цьому тижні будуть схильні до переоцінки своїх цілей і задач. Це час, коли деякі плани можуть не здійснитися, але не варто засмучуватися — це шанс для нового початку. В сфері любові і спілкування можуть бути приємні сюрпризи, якщо ви відкриті до новизни.

Кінь

Кінь цього тижня, ймовірно, зможе трохи розслабитись, але не в плані роботи. В особистих справах і стосунках з близькими людьми буде більше гармонії. Хороший час для подорожей та відпочинку на природі. Зірки радять Коням більше дбати про своїх рідних і приділяти більше уваги їх потребам.

Коза

Для Кози цей тиждень — час для активної праці та прояву лідерських якостей. Ваші зусилля на роботі нарешті принесуть результат, і ви отримаєте заслужене визнання. У стосунках варто більше проявляти терпіння і повагу до партнера.

Мавпа

Мавпам цього тижня буде багато змін. Рекомендується більше часу приділяти самоосвіті та плануванню майбутнього. Можливі несподіванки, але вони принесуть позитивні зміни. У сфері любові може відбутися знайомство, яке розвиватиметься в щось більше.

Петух

Петухи будуть в центрі уваги на цьому тижні. Ваша активність на роботі та лідерські якості привернуть увагу колег та партнерів. Але зірки попереджають про необхідність обережності в словах і рішеннях — не дозволяйте емоціям брати верх. В особистому житті відбудуться гармонійні зміни.

Собака

Собакам цього тижня варто звернути увагу на своє оточення. Проблеми на роботі можуть відволікати, але важливо зберігати баланс між особистим і професійним життям. Можуть бути зміни в колі спілкування — нові знайомства та старі друзі відіграватимуть важливу роль. Ви отримаєте підтримку від близьких.

Свиня

Свиням доведеться мати справу з труднощами в особистому житті, що вимагатиме терпіння і дипломатичності. В роботі ви отримаєте заслужене визнання. Однак зірки попереджають про необхідність обережності у прийнятті рішень — не бійтеся звертатися до нових джерел енергії. В кінці тижня ви отримаєте хороші новини щодо фінансів.

